فريق بهاء فيصل يخسر بالـ 7 ،، وتعثر البخيت ونيبوشا بالدوري القطري

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتعرض فريق الشمال والذي يقوده هدافنا الأردني بهاء فصيل لخسارة قاسية من السد بنتيجة 7/2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خليفة لحساب الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.كما شارك نجمنا الأردني ياسين البخيت أساسيا في مباراة فريقه أم صلال أمام الغرافة، لحساب الجولة ذاتها، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، فيما تعادل الأهلي الذي يقوده مدرب الفيصلي السابق نيبوشا مع الخور بدون أهداف .وبهذه النتائج تقاسم أم صلال والشمال المركز السادس مع فرق الأهلي، السيلية والريان بـ 3 نقاط لكل منهم .