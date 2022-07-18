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الإثنين، 18-07-2022 06:41 م

فريق تحدى الأهلي بطفل فتلقى الخسارة الأكبر بالتاريخ ؟!

بب


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

كثيرا ما تحمل لعبة كرة القدم طرائفا غريبة، ومنها ما كان مؤثرا على قوانين كرة القدم، وإليكم سبب وضع قانون يمنع الأطفال من التواجد في كشوفات الفرق في المنافسات الكروية المصرية ..



 
 
الأهلي 13 × 0 الجونة

 

التقى فريقا الأهلي والجونة بثمن نهائي كأس مصر في يوم 13/8/2015 حيث خاض الجونة المباراة بفريق من الوجوه الشابة وانتهت النتيجة بفوز الأهلي بـ 13 هدف دون رد، وهي النتيجة الأكبر بتاريخ كرة القدم المصرية، وكسرت الرقم القياسي الذي سجله الزمالك بفوزه على التاج الملكي بـ 11-0 في كأس مصر 1929، والرقم الذي سجله المصري في الدوري المصري 1964 بفوزه على بني سويف بالنتيجة ذتها .

 

طفل بالملعب ؟!

كان أغلب لاعبي فريق الجونة بأعمار تتراوح بين الـ 17 و18 وجاء القرار لرغبة النادي بتجنب عقوبات اتحاد الكرة المصري، و توجيه رسالة للجميع بأن منظومة الكرة المصرية مليئة بالمشاكل والأزمات التي تحتاج إلى حل فوري وسريع، إلا أن الحدث الأبرز كان بمشاركة الطفل زياد الصحيفي الذي لا يتجاوز عمره الـ 14 عامًا في الدقيقة 41 من زمن اللقاء .

 

 

وأقر اتحاد الكرة المصري بعد تلك الحادثة قانونا يمنع مشاركة اللاعبين الصغار وسط الكبار لاختلاف خصائصهم البدنية والفسيولوجية والنفسية أيضًا على مستوى منافسات كرة القدم للرجال والسيدات .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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