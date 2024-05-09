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الخميس، 09-05-2024 03:33 م

فريق كامل يغيب عن الاتحاد السعودي أمام الاتفاق

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الوكيل الإخباري - يلعب نادي الاتحاد السعودي مباراة الجولة 31 من دوري المحترفين السعودي، أمام الاتفاق، منقوصا من كل ركائزه الأساسيين وذلك بعد أن شهدت التدريبات الجماعية غياب 12 لاعبا بالتمام والكمال.

ويواجه الاتحاد المتعثر في الدوري السعودي، الجمعة، الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بهدف وضع حد لنزيف النقاط بعد خسارتيه في الجولتين الماضيتين أمام الشباب ثم أبها بنتيجة واحدة (3 ـ 1).

وقالت مصادر قريبة من نادي الاتحاد أن 12 لاعبا لن يكونوا جاهزين لمباراة الاتفاق وهم من الركائز على غرار الفرنسي كريم بنزيما والمصري أحمد حجازي والمغربي عبد الرزاق حمد الله والبرزايليين ⁠لويز فيليبي و⁠فابينهو.

كما يغيب 7 لاعبين آخرين وهم عبدالله المعيوف و⁠أحمد شراحيلي و⁠أحمد بامسعود وزكريا هوساوي وعمر هوساوي و⁠مدالله العليان و⁠حامد الغامدي والذين لن يكون بإمكان المدرب الأرجنتيني مارسيل غاياردو التعويل عليهم لأسباب مختلفة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 50 نقطة من 30 مباراة، وهو ما يعني أنه حتى الآن لم يضمن المشاركة في أي من المسابقات الآسيوية للموسم المقبل.

وتلقى رفاق الفرنسي نغولو كانتي خسارتين عمقتا جراح الفريق وذلك أمام الشباب وأبها ليغادر النادي رباعي صدارة الترتيب ويخسر المركز الرابع لفائدة نادي التعاون (51 نقطة).

ويلعب الاتحاد الجمعة أمام الاتفاق صاحب المركز الثامن برصيد 41 نقطة، قبل أن يواجه تواليا كلا من الخليج وضمك على أن يختتم الموسم بملاقاة النصر في الجولة 34.

ويشار إلى أن الاتحاد يعيش أزمة نتائج بتراجعه في ترتيب الدوري فضلا عن خروجه من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال الأسبوع الماضي وهو ما طرح فرضية مغادرة المدرب مارسيل غاياردو الفريق نهاية الموسم الجاري.

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