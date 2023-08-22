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الثلاثاء، 22-08-2023 04:09 م

فشل انتقال صديق ميسي لأهلي جدة

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الوكيل الإخباري - انهارت صفقة انتقال أحد اللاعبين المقربين من ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، إلى أهلي جدة، هذا الصيف.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انهارت صفقة انتقال رودريجو دي باول من أتلتيكو مدريد لأهلي جدة".

وأضاف: "أهلي جدة مستعد للتركيز على هدف رئيسي آخر في خط الوسط بعد فشل المفاوضات مع أتلتيكو مدريد بقيمة 32 مليون يورو، مساء الإثنين".


واختتم فابريزيو: "دي باول مستعد للبقاء في أتلتيكو والقتال من أجل ناديه بعد التحدث مع مدربه دييجو سيميوني".

يذكر أن دي باول من الأصدقاء المقربين لليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، ولعب دورا رئيسيا في فوز راقصي التانجو بلقب كأس العالم في قطر خلال العام الماضي.

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