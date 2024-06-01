فشل صفقة استحواذ شركة أمريكية على إيفرتون

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يدرس إيفرتون "كافة الخيارات الخاصة بملكية النادي في المستقبل" بعد انهيار عملية الاستحواذ المقترحة من جانب شركة 777 بارتنرز الأمريكية.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فارهاد موشيري، مالك إيفرتون، كان مرتبطا بفترة حصرية مع مجموعة الاستثمار الأمريكية، التي تعاني من صعوبات مالية حتى 31 أيار/مايو، ولم يكن بإمكانه الدخول في مناقشات أخرى بشأن بيع النادي.ولكن اتفاق شراء 777 بارتنرز مع شركة "بلو هيفين هولدينجز ليمتد" لبيع وشراء حصة الأغلبية في النادي انتهى الآن.وذكر بيان للنادي: "الاتفاق بين 777 بارتنرز وبلو هيفين هولدينجز ليمتد لبيع وشراء حصة الأغلبية في النادي، انتهى اليوم".وأضاف: "يدرك مجلس إدارة النادي المستوى الكبير من الدعم المالي الذي قدمته شركة 777 بارتنرز للنادي على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويود أن يغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر لهم على ذلك".وأضاف: "سيواصل النادي العمل كالمعتاد، بينما يعمل مع شركة بلو هيفين هولدينجز ليمتد لتقييم جميع الخيارات الخاصة بملكية النادي في المستقبل".