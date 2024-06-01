السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الاردن تصدر بياناً شديد اللهجة

فتح باب التسجيل للتغطية الإعلامية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

ولي العهد يؤكد أهمية تأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة - صور

اجتماع بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في خليج العقبة

أبو حمزة يكشف مدى قوة سرايا القدس في حربها ضد الاحتلال ويبشر الأسرى بالحرية

لبيد يطالب بتنفيذ صفقة التبادل

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة

الحكومة: 90% نسبة إنجاز أولويات تحديث القطاع العام في 2023

السبت، 01-06-2024 03:59 م

فشل صفقة استحواذ شركة أمريكية على إيفرتون

620241154617544300412 (1)


الوكيل الإخباري - يدرس إيفرتون "كافة الخيارات الخاصة بملكية النادي في المستقبل" بعد انهيار عملية الاستحواذ المقترحة من جانب شركة 777 بارتنرز الأمريكية.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فارهاد موشيري، مالك إيفرتون، كان مرتبطا بفترة حصرية مع مجموعة الاستثمار الأمريكية، التي تعاني من صعوبات مالية حتى 31 أيار/مايو، ولم يكن بإمكانه الدخول في مناقشات أخرى بشأن بيع النادي.

ولكن اتفاق شراء 777 بارتنرز مع شركة "بلو هيفين هولدينجز ليمتد" لبيع وشراء حصة الأغلبية في النادي انتهى الآن.

وذكر بيان للنادي: "الاتفاق بين 777 بارتنرز وبلو هيفين هولدينجز ليمتد لبيع وشراء حصة الأغلبية في النادي، انتهى اليوم".

وأضاف: "يدرك مجلس إدارة النادي المستوى الكبير من الدعم المالي الذي قدمته شركة 777 بارتنرز للنادي على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويود أن يغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر لهم على ذلك".

وأضاف: "سيواصل النادي العمل كالمعتاد، بينما يعمل مع شركة بلو هيفين هولدينجز ليمتد لتقييم جميع الخيارات الخاصة بملكية النادي في المستقبل".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620241124538899748025 (1)

بيلينجهام يثير رعب ريال مدريد

620241105455228509014

ماذا قال سعود عبد الحميد على إهدار ركلة الجزاء؟

620241103030979524441

خليفة مبابي يوافق على الانتقال إلى باريس

62024110917540475617

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

5202429152255346890089

تصنيف الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025

520242912418433555384

ميتروفيتش يقود صربيا في يورو 2024

أخبار متعلقة
620241105455228509014

ماذا قال سعود عبد الحميد على إهدار ركلة الجزاء؟

620241103030979524441

خليفة مبابي يوافق على الانتقال إلى باريس

52024207518747574535

باريس سان جيرمان يصفع مبابي بقرار جديد

5202412123832251647305 (1)

بيولي يرد على الشائعات حول مستقبله

52024883024556376373

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025