فشل غير مسبوق في تاريخ ميسي

الوكيل الإخباري - تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، لفشل غير مسبوق في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة.



وودع سان جيرمان دوري الأبطال، عقب الخسارة بهدفين دون رد أمام بايرن ميونخ في إياب الدور ثمن النهائي.



ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فشل ليونيل ميسي في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين لأول مرة في مسيرته.



وكان ميسي ودع دوري الأبطال من نفس الدور في الموسم الماضي، رفقة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد.



يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن بشرط موافقة الطرفين.

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