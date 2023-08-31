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الخميس، 31-08-2023 02:43 م

فضية للأردن في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

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الوكيل الإخباري - توج اللاعبون عبد الكريم خطاب وعمر قرادة وأسماء عيسى بميدالية الفضية للفرق في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التي اختتمت مساء الأربعاء في دبي، وتعتبر إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، بحسب اللجنة البارالمبية الأردنية الأربعاء.

وتوج الفريق بعد منافسة كبيرة من الفريق الأوكراني الذي توج بالميدالية الذهبية والمنتخب الفرنسي الذي توج بالميدالية البرونزية.

وكان البطل البارالمبي عمر قرادة استهل المشوار الأردني بالبطولة بتوجه بفضية وزن 49 كغم، وتواصلت الميداليات الأردنية ببرونزية جميل الشبلي، ضمن منافسات وزن +107 كغم، واختتمت بذهبية عبد الكريم خطاب ضمن منافسات وزن 88 كغم.

وتوج كل من ثروة الحجاج بذهبية، ومعتز الجنيدي بفضية الماسترز.

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