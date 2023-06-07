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الأربعاء، 07-06-2023 03:51 م

فكرة مكلفة تدفع ميلان نحو نجم تشيلسي

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الوكيل الإخباري -  يتطلع نادي ميلان لإبرام صفقة قوية من خلال التعاقد مع أحد لاعبي فريق تشيلسي، لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن ميلان رغم الانفصال عن باولو مالديني، المدير التقني والمسؤول عن ملف الصفقات رفقة ريكي ماسارا، إلا أن النادي يرغب في إتمام صفقات قوية.

وأضاف أن الروسونيري وضع نصب عينيه التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي، خاصة أنه لم يلعب بصفة أساسية مع البلوز في الفترة الماضية.

وتابع: "بوليسيتش يعد بمثابة فكرة تدور في عقل النادي الإيطالي، بالرغم من أن رحيله قد يكلفه كثيرا، خاصة أنه يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2024". 

يذكر أن تشيلسي واجه صعوبات عديدة في الموسم المنصرم، حتى أنهى بطولة الدوري الإنجليزي بالمركز 12، فتأكد غيابه عن المشاركة بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

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