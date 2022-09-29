فكر في الاعتزال من الآن .. رونالدو يتلقى رسالة من "عدو لدود"

الوكيل الإخباري - استغل الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو الأوقات العصيبة التي يمر بها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ انطلاقة الموسم الحالي 2022-2023، لتوجيه انتقادات له.



وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن رونالدو قدم طلبا رسميا للرحيل عن مانشستر يونايتد، خلال الصيف الماضي، بعد فشل فريق "الشياطين الحمر" في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وغاب "صاروخ ماديرا" عن فترة الإعداد للموسم الحالي، ما أثر على مستواه.



فقد خرج رونالدو من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد هذا الموسم، كما ودع مؤخرا منافسات دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال من الدور الأول، وسجل هدفا وحيدا حتى الآن من ركلة جزاء في الدوري الأوروبي.



ووجه كاسانو الذي اعتاد على شن هجوم حاد بحق الهداف التاريخي لكرة القدم، رسالة للأسطورة البالغ من العمر 37 عاما، أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال فيها: "لدي احترام كبير له، لكن كلاعب كرة قدم لا أحبه".



وأضاف: "أنصحه أن يبدأ التفكير في الاعتزال من الآن، يجب أن يحب نفسه والاعتزال سنة في كل الألعاب المختلفة".



وشدد الإيطالي بقوله: "أرى أن رونالدو لم يعد قادرا على مواجهة التحديات، لقد فاز بكل شيء وهو ظاهرة بالفعل، جمع الكثير من الأموال لكنه لم يعد لاعبا أساسيا في فريقه".



وعن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنافس التاريخي والأزلي لرونالدو، قال كاسانو: "ليو مثل مارادونا، إذا ما أردنا الحديث عن التضحيات مثلا".



وأختتم كاسانو (40 عاما) حديثه: "ميسي نموذج للاعب كرة القدم الذي ضحى بالكثير، لقد غادر الأرجنتين في سن مبكر، وتغلب على العديد من المشاكل الجسدية، وأمضى نحو 4 سنوات بمفرده في برشلونة".

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