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الأربعاء، 05-05-2021 02:26 ص

فلسطينية تدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكمة الفلسطينية والتي تحمل الجنسية الألمانية ريم حسين، لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، يوم "16" من الشهر الجاري، والذي سيجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.
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ريم حسين لاعبة كرة قدم سابقة، اعتزلت اللعبة قبل "16" عام وتوجهت للتحكيم لتحصل على الشارة الدولية عام "2009"، علما أنها تعمل صيدلانية أيضا.


وكان تشيلسي قد وصل للنهائي بعد أن حقق فوزا كاسحا على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (4/1) في مباراة الإياب التي أقيمت يوم الأحد بالعاصمة الإنجليزية لندن، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الألماني بهدفين لهدف.

وتمكن برشلونة من العبور على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن تغلب عليه بنتيجة (2/1) في مواجهة الإياب التي جمعتهما على ملعب يوهان كرويف، حيث سجلت هدفي الفريق اللاعبة الهولندية ليكي مارتينز، فيما سجلت ماري انطوانيت الهدف الفرنسي الوحيد.

 
وكانت مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية قد النتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

 




 

 


 

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