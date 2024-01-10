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الأربعاء، 10-01-2024 03:13 م

فلسطين تفرض التعادل على السعودية والدوسري يتعرض لطرد تاريخي

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الوكيل الإخباري - فرض المنتخب الفلسطيني التعادل السلبي على نظيره السعودي في مباراة أقيمت الثلاثاء على ملعب الوكرة القطري ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا التي تنطلق الجمعة المقبل في قطر.

وساد الحذر الدفاعي أسلوب المنتخبين مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة من قبل لاعبي فلسطين.

وخاض المدير الفني الإيطالي لمنتخب السعودية روبرتو مانشيني المواجهة بالتشكيلة الأساسية للأخضر مع إجراء 7 تبديلات في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد النجم السعودي سالم الدوسري، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا في العام 2023، وذلك في الدقيقة 52 بعدما تدخل بعنف على أحد لاعبي "الفدائي".

ويعتبر هذا الطرد هو الأول لسالم الدوسري البالغ من العمر 32 سنة، في تاريخ مشاركاته مع منتخب السعودية، والتي بدأت في فبراير من عام 2012 وامتدت لـ66 مباراة دولية.

جدير بالذكر أن الأخضر السعودي، سيختتم مبارياته الودية استعدادا لكأس آسيا، مساء غد الأربعاء عندما يواجه منتخب هونغ كونغ.

وتقام نهائيات كأس آسيا في قطر بداية من 12 يناير الحالي إلى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

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