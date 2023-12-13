فلومينينزي يصل السعودية.. وينتظر موقعة الاتحاد والأهلي

الوكيل الإخباري - توجه فلومينينزي، البطل الحالي لكأس ليبرتادوريس، إلى السعودية، حيث سينافس في كأس العالم للأندية وسط أجواء احتفالية ودعته بها جماهيره في ريو دي جانيرو.



وأجرى فلومينينزي تدريباته الأخيرة صباح الثلاثاء في مقره الرياضي، ثم تجمع في أحد فنادق ريو دي جانيرو، حيث تجمهر العشرات من المشجعين لتوديع اللاعبين والجهاز الفني.



وسينتظر الفريق البرازيلي، في جدة يوم 18 ديسمبر/كانون أول الجاري، في نصف النهائي، الفائز من مباراة ربع النهائي بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، الذي أقصى أوكلاند النيوزيلندي بنتيجة (3-0) أمس الثلاثاء.

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