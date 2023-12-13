الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الفايز يعزي رئيس بلدية الزرقاء

الملك يعود إلى أرض الوطن

حريق على متن باخرة في العقبة

العيسوي يلتقي شيوخا ووجهاء من محافظة عجلون

القسام : دمرنا ناقلة جند صهيونية شرق خانيونس

بيان صادر عن الخارجية القطرية

الفايز: يجب دراسة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي بعناية

جيش الاحتلال ينشر فيديو من معارك الشجاعية التي قُتل فيها 10 من جنوده أمس الثلاثاء

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

عاجل

جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

الأربعاء، 13-12-2023 03:35 م

فلومينينزي يصل السعودية.. وينتظر موقعة الاتحاد والأهلي

1220231310522208316016


الوكيل الإخباري - توجه فلومينينزي، البطل الحالي لكأس ليبرتادوريس، إلى السعودية، حيث سينافس في كأس العالم للأندية وسط أجواء احتفالية ودعته بها جماهيره في ريو دي جانيرو.

وأجرى فلومينينزي تدريباته الأخيرة صباح الثلاثاء في مقره الرياضي، ثم تجمع في أحد فنادق ريو دي جانيرو، حيث تجمهر العشرات من المشجعين لتوديع اللاعبين والجهاز الفني.

وسينتظر الفريق البرازيلي، في جدة يوم 18 ديسمبر/كانون أول الجاري، في نصف النهائي، الفائز من مباراة ربع النهائي بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، الذي أقصى أوكلاند النيوزيلندي بنتيجة (3-0) أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202313141711829948761 (2)

أتلتيكو مدريد يصارع لاتسيو على صدارة المجموعة الخامسة

1220231312176527194231

توخيل: تين هاج لا يحتاج نصيحتي

12202313121110592288802 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12202313113346375010687

لابورتا يجبر تشافي على استدعاء ليفاندوفسكي!

12202313111151742820002

سيلتا فيجو يقر أعلى ميزانية في تاريخه

12202313103956326568375

رغم الوصافة.. إنتر يكرر إنجاز 2005 في دوري الأبطال

أخبار متعلقة
1220231194025428386126

فيفا يوافق على الطلب العاجل لإتحاد جدة

1220231085818147702723

الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023 بالسعودية