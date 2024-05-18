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السبت، 18-05-2024 03:52 م

فودين يخطف جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، فوز فيل فودين (23 عاما) لاعب مانشستر سيتي بلقب أفضل لاعبفي الدوري خلال الموسم الحالي بعد أن قدم أفضل موسم في مسيرته وساعد فريقه على الاقتراب من الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي قبل الجولة الاخيرة من الموسم.

وأحرز فودين 17 هدفا وهيأ ثماني فرص للتهديف في 34 مباراة بالدوري ولعب في وسط الملعب أو في مركز الجناح.

وأحرز فودن 25 هدفا في جميع المسابقات وشارك في تهيئة 11 فرصة تهديف إجمالا.

وقبل الجولة الأخيرة من الموسم ينفرد سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني المخضرم بيب غوارديولا بالصدارة متقدما بنقطتين على أرسنال أقرب الملاحقين ويتوقع أن يتوج باللقب وإذا حدث هذا، الأحد، فإن فودين سيصبح أصغر لاعب سنا يحرز لقب الدوري الممتاز ست مرات.

وقال فودن: أنا فخور للغاية. من المبهج ترشيحي لهذا اللقب إلى جانب الكثير من كبار اللاعبين الآخرين الذين قدموا أداء متميزا خلال الموسم. شعرت بسعادة كبيرة بأسلوب أدائي خلال الموسم الحالي وأنا سعيد فعلا لنجاحي في الاسهام بهذه الأهداف وفرص التهديف طوال الموسم.

وفي القائمة المختصرة للمرشحين للجائزة والتي اقتصرت على ثمانية أسماء تفوق فودن على إرلينغ هالاند وألكسندر إيساك ومارتن أوديغارد وكول بالمر وديكلان رايس وفيرجيل فان دايك وأولي واتكينز.

وبهذا يكون لاعبو مانشستر سيتي فازوا بالجائزة في خمسة أعوام متتالية بعد تتويج روبن دياز وهالاند وكيفن دي بروين مرتين.

وأخر مرة فاز فيها لاعب من خارج مانشستر سيتي بالجائزة كانت في موسم 2018-2019 وكانت من نصيب لاعب ليفربول فان دايك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أيضا فاز فودين لاعب منتخب إنجلترا بجائزة رابطة كتاب كرة القدم لأفضل لاعب في العام.

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