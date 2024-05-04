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السبت، 04-05-2024 09:59 ص

فودين ينال جائزة لاعب الموسم في البريميرليغ

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الوكيل الإخباري - حصد فيل فودين ثمار تألقه المذهل مع مانشستر سيتي، خاصةً في بداية الموسم الحالي، ونال جائزة جديدة تمثلت في لقب لاعب العام في البريميرليج، للمرة الأولى في مسيرته.

أعلن اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا الجمعة فوز فودين بالجائزة، حيث حصد أعلى نسبة من الأصوات (42%)، متفوقًا على منافسيه المتميزين.

تفوق فودين في التصويت على لاعبين بارزين مثل ديكلان رايس ورودري، وتألقه كان بمساهمته في تسجيل 22 هدفًا وصناعة 10 في جميع المسابقات هذا الموسم.

فودين أصبح ثالث لاعب من فريق مانشستر سيتي يفوز بهذه الجائزة في آخر 4 سنوات، مما يؤكد تألق وتميز الفريق في البطولة.

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