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السبت، 11-05-2024 12:28 م

فوز الفيصلي على مغير السرحان بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري -  فاز فريق الفيصلي على مغير السرحان بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت الجمعة على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وسجل مدافع مغير السرحان زيد أبو الريش هدف الفيصلي الأول بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 12، وعزز المهاجم الكاميروني رونالد وانجا بتسجيله الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 37 و45+2، قبل أن يقلص مغير السرحان الفارق عبر الريش من علامة الجزاء عند الدقيقة الخامسة من الوقت من الضائع للشوط الأول.

وتمكن الفيصلي من زيادة غلته التهديفية بتسجيله الهدفين، الرابع والخامس عبر عارف الحاج عند الدقيقتين 83 و86.

وبقي الفيصلي بالمركز الثاني على سلم الترتيب رافعًا رصيده إلى 48 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق مغير السرحان عند النقطة 18 وفي المركز التاسع.

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