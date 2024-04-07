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الأحد، 07-04-2024 12:56 م

فوز الفيصلي وتعادل الحسين يشعل المنافسة على لقب الدوري

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الوكيل الاخباري - ساهم فوز الفيصلي على شباب العقبة وتعادل الوحدات والحسين اربد في الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، في إشعال المنافسة على لقب الدوري.اضافة اعلان


وواصل فريق الحسين صدارة الدوري الأردني للمحترفين، على الرغم من تعادله مع مضيفه الوحدات دون أهداف، ضمن الأسبوع السادس عشر من البطولة.

وحقق الفيصلي فوزاً مهماً على مستضيفه شباب العقبة 6-2، ليقلص الفارق مع الحسين المتصدر إلى 5 نقاط، مستفيداً من تعادل الأخير مع الوحدات.

وسجل للفيصلي رزق بني هاني د.(11 و34 و65)، وعارف الحاج د.30، ورونالد وانجا د.35، وخالد زكريا د.86، فيما حمل هدفي أصحاب الأرض توقيع كريستيان فارجاس د.28 عن طريق ركلة جزاء، وفرج المزينة د.75.

وتغلب الرمثا على السلط بهدف نظيف، سجله خالد الذيابات د.90+1.

وفاز معان على ضيفه شباب الأردن 3-1، عن طريق قصي نمر د.44، وعبد الملك مفتاحي د.67، وحسين عبيدات د.82، فيما أحرز هدف الضيوف أحمد صبرة د.66.

وحسم التعادل 2-2، لقاء الأهلي وضيفه مغير السرحان، حيث افتتح قصي طنوس التسجيل للضيوف د.4، وعزز معتز عبيدات د.30، ليأتي رد أصحاب الأرض من محمد مراعبة د.41 وخالد الدردور د.46.

وتفوق سحاب على ضيفه الجليل بهدفين نظيفين، سجلا عن طريق أحمد أبو كبير د.34، ومحمد أبو عرقوب د.90+2.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 44 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 39، يليه الوحدات 32، ثم الرمثا 25، شباب العقبة 22، معان 17، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان 15، الأهلي 14، سحاب والجليل 12.

 




 

 


 

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