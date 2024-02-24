فوز المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره الفلسطيني بتصفيات كأس آسيا

الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزا ثمينا على نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس آسيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

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وسجل المنتخب الوطني 73 سلة بنجاح مقابل 46 للمنتخب الفلسطيني.



ويخوض المنتخب الجولة الثانية من البطولة يوم الاثنين المقبل بلقاء المنتخب السعودي في مدينة جدة السعودية.



ويسعى منتخب الصقور من خلال المواجهة لمصالحة الجماهير الأردنية الغاضبة من النتائج الأخيرة في البطولة الودية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة ولم تشهد أي فوز أردني.



التحق المجنس الأمريكي جيفرسون بتدريبات المنتخب الوطني، فيما لم تتأكد بعد إمكانية مشاركة لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف شاجداش بودروم سبور حيث ينتظر الاتحاد رد النادي التركي على طلب مشاركة اللاعب.



وحسب نظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاثة نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عبرها أربع فرق.

