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السبت، 18-02-2023 02:20 م

فوز تاريخي للاعب التنس شلباية

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الوكيل الإخباري - نجح لاعب التنس الأردني عبدالله شلباية، الجمعة، في تحقيق فوز تاريخي ومهم على حساب اللاعب الأسترالي جيسون كوبلر المصنف 79 عالميًا والأول في بطولة وزارة الداخلية، إحدى جولات تشالنجر للتنس التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين ATP والمقامة في البحرين ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتمكن شلباية والذي يبلغ من العمر 19 عامًا والمصنف 399 عالميًا، من تحقيق الفوز بواقع مجموعتين لواحدة، حيث استمرت المباراة لمدة ساعتين و50 دقيقة.
ويعد هذا أول فوز للاعب أردني بتاريخ التنس على لاعب يَحتل إحدى المراكز الـ 100 الأولى بترتيب رابطة اللاعبين المحترفين ATP.

وأظهر عبدالله شلباية مستوى متألقًا في هذه المباراة أمام لاعب صاحب خبرة، حيث كان توج "كويلر" الشهر الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بفئة الزوجي وهي إحدى البطولات الأربعة الكبرى.

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ويلتقي شلباية في مباراة الدور نصف النهائي مع اللاعب الإيطالي سالفاتوري كاروسو.

 

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