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الثلاثاء، 26-12-2023 03:35 م

فوز ثأري ينهي سلسلة انتصارات باكس في NBA

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الوكيل الإخباري - قاد جالن برونسون فريقه نيويورك نيكس للثأر من ميلووكي باكس والتغلب عليه 129-122 في المباراة الثانية التي تجمع الفريقين في غضون 3 ايام ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وعلى ملعب ماديسون سكوير جاردن، أنهى نيكس سلسلة من 7 انتصارات متتالية لباكس في الدوري.

وكان نيكس خسر المباريات التسع الأخيرة التي جمعته بباكس، وآخرها السبت بنتيجة 111-130.

إلا أنّ اصحاب الأرض تفوّقوا على خصمهم هذه المرة بقيادة برونسون، كما يعود الفضل إلى الأداء الدفاعي الصلب.

وقال برونسون بعد المباراة "سعيد بالطريقة التي لعبنا بها اليوم، استمرينا في القتال".

وتابع "لقد تقدموا علينا لكننا بقينا مصممين".

وأضاف "يجب أن تعطيهم (باكس) حقهم، إنهم فريق قويّ للغاية لذا أنا سعيد بخروجنا بالفوز".

كذلك، سجّل جوليوس راندل 24 نقطة مع تسع متابعات واضاف الكندي أر جي باريت 21 نقطة وإيمانويل كويكلي 20 لمصلحة الفريق الفائز.

في المقابل، سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد 32 نقطة لكل منهما لمصلحة باكس.

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