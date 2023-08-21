فوز صعب للوحدات على مغير السرحان

الوكيل الإخباري - اختتم نادي الوحدات الجولة الثالثة من الدوري الأردني للمحترفين بفوز صعب على حساب مغير السرحان.



وانتهى اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير محمد بالزرقاء، الاحد ، بفوز الوحدات بهدف نظيف سجله انس العوضات (د39).



الوحدات رفع رصيده الى 7 نقاط ، بينما بقي المغير في المركز 11 بنقطة وحيدة.



ترتيب الدوري :



1- الحسين اربد 9 نقاط



2- الفيصلي 9 نقاط



3- الوحدات 7 نقاط



4- سحاب 5 نقاط



5- العقبة 5 نقاط



6- الجليل 3 نقاط



7- الرمثا 3 نقاط



8- شباب الأردن 3 نقاط



9- معان نقطتين



10- الأهلي نقطة



11- مغير السرحان نقطة



12- السلط 0 نقاط

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