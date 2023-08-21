فوز صعب للوحدات على مغير السرحان

الوكيل الإخباري - اختتم نادي الوحدات الجولة الثالثة من الدوري الأردني للمحترفين بفوز صعب على حساب مغير السرحان.
وانتهى اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير محمد بالزرقاء، الاحد ، بفوز الوحدات بهدف نظيف سجله انس العوضات (د39).
الوحدات رفع رصيده الى 7 نقاط ، بينما بقي المغير في المركز 11 بنقطة وحيدة.
ترتيب الدوري :
1- الحسين اربد 9 نقاط
2- الفيصلي 9 نقاط
3- الوحدات 7 نقاط
4- سحاب 5 نقاط
5- العقبة 5 نقاط
6- الجليل 3 نقاط
7- الرمثا 3 نقاط
8- شباب الأردن 3 نقاط
9- معان نقطتين
10- الأهلي نقطة
11- مغير السرحان نقطة
12- السلط 0 نقاط
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة