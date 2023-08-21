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الإثنين، 21-08-2023 02:48 م

فوز صعب للوحدات على مغير السرحان

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الوكيل الإخباري -  اختتم نادي الوحدات الجولة الثالثة من الدوري الأردني للمحترفين بفوز صعب على حساب مغير السرحان.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير محمد بالزرقاء، الاحد ، بفوز الوحدات بهدف نظيف سجله انس العوضات (د39).

الوحدات رفع رصيده الى 7 نقاط ، بينما بقي المغير في المركز 11 بنقطة وحيدة.

ترتيب الدوري  :

1- الحسين اربد 9 نقاط

2- الفيصلي 9 نقاط

3- الوحدات 7 نقاط

4- سحاب 5 نقاط

5- العقبة 5 نقاط

6- الجليل 3 نقاط

7- الرمثا 3 نقاط

8- شباب الأردن 3 نقاط

9- معان نقطتين

10- الأهلي نقطة

11- مغير السرحان نقطة

12- السلط 0  نقاط

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