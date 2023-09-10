فوز قاتل لأولمبي الأردن على عُمان

الوكيل الإخباري - حقق منتخبنا الوطني الأردني الأولمبي (تحت 23 عاما) ، فوزا صعبا جاء بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، على نظيره العماني ضمن لقاءات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على معلب الأمير محمد بالزرقاء.



وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الأردني سجله وسيم ريالات في الدقيقة86 من عمر اللقاء من تسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء.



وانفرد منتخب الأردن بصدارة المجموعة بـ6 نقاط يليه المنتخب السوري (3 نقاط) والعماني (3 نقاط) وبروناي (بلا نقاط).



واستهل منتخب الأردن، مشواره في التصفيات بتحقيق فوز كبير على بروناي (9-0)، فيما اجتاز العُماني، نظيره السوري (2-0 ).



وفي وقت سابق اليوم اكتسح المنتخب السوري منتخب بروناي بـ 11/0.



واقترب المنتخب الأردني من التأهل عن المجموعة ، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.



وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، خلال الفترة من 15 أبريل/نيسان، وحتى 3 مايو/أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبًا.

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