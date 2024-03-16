فوز قاتل لبولونيا على امبولي بالدوري الايطالي

الوكيل الإخباري - ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم، حقق بولونيا فوزا قاتلاً على حساب امبولي بنتيجة هدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما امس الجمعة.



وكان الشوط الاول متوسطاً بين الفريقين حيث لم يشهد فرضا خطرة تُذكر لينتهي بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني ضغط بولونيا وحاول التسجيل وقد أضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة حتّى الثواني الأخيرة عندما سجل فابيان هدف الفوز القاتل لفريق المدرب تياغو موتا.



بولونيا الرابع بهذا الفوز وسّع الفارق مع روما الخامس إلى 6 نقاط برصيد 54 نقطة، علماً ان روما سيلعب يوم الأحد ضد ساسولو على ملعب الأولمبيكو.

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