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الثلاثاء، 21-06-2022 11:59 ص

فوز كاسح لرفاق يزن العرب بالدوري الماليزي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حقق فريق سيلانجور والذي يضم الثنائي الأردني يزن العرب وبهاء عبد الرحمن فوزا كبيرا على سيلانجور يونايتد بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الماليزي .



وشارك العرب أساسيا في المباراة التي أقيمت على استاد شاه علم فيما غاب بهاء عبد الرحمن عن المواجهة، علما أن الثنائي إنضم للفريق بداية الموسم الحالي ويقدم مستويات مميزة .


ويحل سيلانجور بالمركز السادس على سلم الترتيب بـ 11 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن فريق صباح المتصدر، علما أنه يمتلك 4 مباريات مؤجلات .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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