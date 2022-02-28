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الإثنين، 28-02-2022 02:15 م

فوز لرفاق مرضي والروابدة ،، خسارة مرجان وتأجيل مباراة صالح راتب (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

قاد الثنائي الأردني نور الدين الروابدة ومحمود المرضي فريقهما المحرق للصعود للمركز الثالث بالدوري البحريني، بعد الفوز على النجمة بهدف دون رد.اضافة اعلان




وشارك ثنائي وسط منتخب النشامى اساسيا بالمباراة التي أقيمت لحساب الجولة الـ 13 من البطولة، وقدما مستويات مميزة بالمباراة .



وشهت الجولة خسارة الرفاع الشرقي الذي يضم لاعبنا سعيد مرجان من البديع بهدفين دون رد، فيما تم تأجيل مباراة الخالدية والذي يمثله لاعب منتخب النشامى صالح راتب مع فريق الحالة.
 

ويحل المحرق بالمركز الثالث بـ 23 نقطة، ويأتي الخالدية رابعا بـ 21 نقطة بفارق الأهداف عن الرفاع الشرقي الخامس على سلم الترتيب .  

 




 

 


 

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