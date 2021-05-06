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الخميس، 06-05-2021 06:47 م

فوز مهم لفريق هيثم الشبول وفهد اليوسف بالدوري العراقي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
حقق فريق الشرطة والذي يضم بجهازه الفني مدربنا الوطني هيثم الشبول، ويلعب له المحترف السوري السابق بأندية الوحدات، الجزيرة وذات راس فهد اليوسف فوزا مستحقا على فريق نفط ميسان بنتيجة (3/1)، وذلك في المباراة المؤجلة التي جمعتهما من الجولة "28" للدوري العراقي .


 
وتناوب على تسجيل أهداف الشرطة : أمجد عطوان " هدفين" ومحدمد قاسم، فيما سجل هدف النفط اللاعب أكرم رحيم.

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وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده للنقطة "52" بالمركز الرابع على سلم الترتيب، علما انه يمتلك مبارة مؤجلة أخرى وذلك بسبب مشاركته بدور المجموعات من دوري أبطال اسيا.


 




 

 


 

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