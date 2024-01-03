فولر: عودة كروس لا تضمن نجاح ألمانيا

الوكيل الإخباري - يرى رودي فولر، مدير المنتخب الألماني، أن عودة توني كروس إلى المانشافت لن تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الماكينات النجاح في بطولة اليورو التي تستضيفها على أرضها الصيف المقبل.



وقال فولر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا نحتاج لاعبين في المركز الذي يقدم به كروس أعلى المستويات لسنوات، ومع ذلك لا يمكن استبعاد أي شيء".



وأنهى كروس مسيرته الدولية بتوديع يورو 2021 من ثمن النهائي أمام إنجلترا، بعد خوض 106 مباريات دولية، وأثار جوليان ناجلسمان التكهنات بشأن مستقبل نجم ريال مدريد، بوصف عودته المحتملة بالفكرة المثيرة.



ويملك فولر أفكارا واضحة بشأن التشكيل الأساسي لألمانيا في اليورو، حيث يرى أهمية ضرورة بناء الفريق حول الثلاثي جمال موسيالا وفلوريان فريتز إضافة إلى ليروي ساني.



وتطرق إلى نتائج باير ليفركوزن المميزة هذا الموسم: "لديهم شيء بين أيديهم وفرصة كبيرة في التتويج بلقب واحد على الأقل هذا الموسم، هذا الفريق لن ينهار".

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