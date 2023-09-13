فولر يعلن طبيعة إصابة جوندوجان

الوكيل الإخباري - كشف رودي فولر المدير الفني المؤقت لمنتخب ألمانيا، عن التشخيص المبدئي لإصابة لاعبه إلكاي جوندوجان خلال لقاء فرنسا الودي.



وسقط جوندوجان أرضا بعد التحام هوائي مع الفرنسي أدريان رابيو، وغادر لاعب برشلونة الملعب وهو يمسك بظهره، وظل يتألم على مقاعد البدلاء.



وقال فولر عقب اللقاء الذي انتهى بفوز المانشافت 2-1: "جوندوجان تعرض لكدمة قوية في منطقة الحوض أسفل الظهر، لكن لا يوجد كسر أو أي أمر خطير".



ومن المقرر أن يخضع نجم برشلونة لفحوصات طبية، للتعرف على مدى الإصابة ومدة غيابه.



ويشعر الجميع داخل برشلونة بالقلق بعد إصابة جوندوجان، بسبب الجدول المزدحم الذي ينتظر الفريق، حيث سيخوض 7 مباريات في غضون 23 يوما.



ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، مساء السبت المقبل، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن الجولة الخامسة لليجا.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة