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الجمعة، 08-04-2022 03:16 ص

فياريال هزم البايرن ،، اللاعب الأبرز في المباراة خارج المستطيل الأخضر

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حقق فياريال الإسباني فوزا ثمينا على بايرن ميونخ الألماني بذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وكان بهدف نظيف سجله الهولندي من أصول نيجيرية أرنوت جروينفيلد ولكنه لم يكن النجم الأبرز بالمباراة .اضافة اعلان



 


أفضل نجوم المواجهة كان اللاعب رقم 12 بالملعب، جماهير فياريال التي أكملت مدرجات ستاد لاسيراميكا واستقبلت الفريق بشغف  كبير قبل المواجهة بساعات، وشجعت بحماس كبير لتقود الغوصات الصفراء للفوز .
 


 

ويعد فياريال مفاجأة النسخة الحالية من دوري الأبطال، حيث أقصى أتلانتا الإيطالي من دور المجموعات، قبل أن يتغلب على يوفنتوس الإيطالي بالدور ثمن النهائي بالفوز عليه إيابا بنتيجة 3/0، بعد التعادل معه ذهابا في إسبانيا بهدف لمثله .

 




 

 


 

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