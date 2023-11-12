فياريال يقيل مدربه باتشيتا

الوكيل الإخباري - أعلن نادي فياريال الإسباني إقالة مدربه خوسيه روخو مارتين "باتشيتا".



ولم يعلن فريق "الغواصات الصفراء" عبر قنواته الرسمية عن المدرب الجديد، لكن عدداً من التقارير تشير إلى أنه مارسيلينو غارسيا تورال.

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وتولى باتشيتا مسؤولية فياريال عقب الجولة الرابعة من الليغا، خلفاً لكيكي سيتيين، الذي كان قد حصد ثلاث نقاط فقط من أصل 12 ممكنة بالليغا، لكنه جاء من بعده وحقق انتصارين فقط وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم في ثماني جولات، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقى 12 هدفاً.



ويحتل فياريال حالياً المركز الثالث عشر في جدول الليغا برصيد 12 نقطة، مبتعداً بخمس نقاط عن منطقة الهبوط.

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