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الثلاثاء، 17-10-2023 12:31 م

فيتوريا: لولا طرد محمد هاني لفازت مصر على الجزائر

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الوكيل الإخباري - أكد مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، أن فريقه كان سيحقق الفوز على الجزائر في حال إكماله المباراة بكامل التشكيلة دون طرد لاعبه محمد هاني، مؤكداً سعادته بالأداء الذي ظهر عليه الفريق.

قال فيتوريا في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة علينا، خاصة بعد الطرد الذي تعرضنا له، فخور بالمنتخب المصري بعد الأداء المتميز، ولو كنا 11 لاعباً لحققنا نتيجة أفضل".

وشهد الشوط الأول طرد محمد هاني ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 27، بسبب تدخل على أحمد توبة.

وتابع "سعيد بالأداء والمجهود الذي قدمه كافة اللاعبين في المباراة، الخطة التي كانت موضوعة نفذها اللاعبون بدقة، ومن حق الجماهير المصرية أن تفخر بلاعبيها".

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