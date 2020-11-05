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الخميس، 05-11-2020 12:03 م

فيتوريا يتخذ قراراً تجاه سداسي النصر .. والاتحاد كلمة السر!

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن اتخاذ إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، قراراً بشأن سداسي فريق الشباب المستدعى لدعم الفريق الأول، بعد تفشي فيروس “كورونا” في صفوفه.


ووفقاً لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة نادي النصر وبالاتفاق مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، قد سمحت بمغادرة محمد مران وباسل السيالي وخليل عبسي وبندر درويش ورائد أزيبي وسلطان العنزي، مع فريق الشباب إلى محافظة جدة.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن فريق النصر الشاب يستعد لملاقاة شباب الاتحاد، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي لدرجة الشباب.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أنه من المنتظر أن ينخرط سداسي النصر الشاب في تدريبات الفريق الأول، غداً الجمعة، لدعم صفوفه في مواجهة القادسية.

وكان فيتوريا قد استدعى سداسي النصر الشاب، بعد أن ضرب فيروس “كورونا” صفوف الفريق، إذ وصل عدد الإصابات إلى 14 من بينهم 7 لاعبين.

ويعاني السباعي؛ عبدالرزاق حمدالله، ووليد عبدالله، وعبدالعزيز الدوسري، ويحيى الشهري، وخالد الغنام، وعبدالله الخيبري، وعبدالفتاح عسيري، لاعبو النصر لفيروس “كورونا”، بالإضافة إلى فيتورياوعدد من طاقمه وعايض القحطاني مدير الفريق.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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