فيجو يثير الجدل بين جماهير ريال مدريد - صورة

الوكيل الإخباري - أثار الأسطورة البرتغالي لويس فيجو، نجم ريال مدريد السابق، الجدل بين الجماهير المدريدية، من خلال صورة مع أساطير الميرنجي، في ملعب سانتياجو برنابيو.

اضافة اعلان

ونشر فيجو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة تجمعه بالثلاثي، البرازيلي رونالدو وروبرتو كارلوس وديفيد بيكهام، من داخل ملعب البرنابيو.



وكتب فيجو تعليقا على الصورة، وقال: "هناك شيء كبير قادم.. من المدهش دائما أن نكون معا".



ولم يوضح فيجو ماذا يقصد بتعليقه، ليترك جماهير الريال في حيرة من أمرها.



جدير بالذكر، أن الرباعي تزامل في ريال مدريد، وكان بجوارهم الكثير من النجوم أبرزهم زين الدين زيدان وراؤول جونزاليس وإيكر كاسياس.





ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة