فيديو : آخر أخبار محترفينا ،، أبو زريق يسجل وفريقه يواجه الهبوط

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشادخل لاعبنا الأردني محمد أبو زريق في دائرة خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي، رفقة فريقه النهضة، بعد خسارته الأخيرة أمام الأخدود بهدفين لهدف، كما خسر بالجولة التي سبقتها من فريق الوحدة .ورغم تراجع فريقه، إلا أن أبو زريق يقدم مستويات جيدة، وسجل هدف فريقه الوحيد بالمباراة من ركلة جزاء .ويحل النهضة بالمركز الـ 16 على سلم الترتيب بـ 27 نقطة، رفقة فريقي العين والجيل أصحاب الرصيد ذاته، علما أن دوري الدرجة الأولى السعودي يضم 20 فريق ويهبط منه أصحاب المراكز الـ 5 الأخيرة .