الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 03:10 م

فيديو : آخر أخبار محترفينا ،، أبو زريق يسجل وفريقه يواجه الهبوط

SGDLADgmvmg8sBM4tkygcDZjoklSNT5XtcXCGcNv


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

دخل لاعبنا الأردني محمد أبو زريق في دائرة خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي، رفقة فريقه النهضة، بعد خسارته الأخيرة أمام الأخدود بهدفين لهدف، كما خسر بالجولة التي سبقتها من فريق الوحدة .اضافة اعلان




 
ورغم تراجع فريقه، إلا أن أبو زريق يقدم مستويات جيدة، وسجل هدف فريقه الوحيد بالمباراة من ركلة جزاء .

 

 

 

ويحل النهضة بالمركز الـ 16 على سلم الترتيب بـ 27 نقطة، رفقة فريقي العين والجيل أصحاب الرصيد ذاته، علما أن دوري الدرجة الأولى السعودي يضم 20 فريق ويهبط منه أصحاب المراكز الـ 5 الأخيرة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9995

فيديو : يزن النعيمات يغادر الملعب مصابا ولا تفاصيل حتى الآن !!

273016997_340662681399238_7670600785048213636_n

فيديو : القرا يتألق في عُمان ،، والجوابري بالصدارة بعد فوز كبير

274533171_490024312691716_3978877977589631723_n

شاهد : يزن العرب يسجل ركلة ترجيح ،، ويتحدث لملاعب عن انطلاقة الدوري

2ce59d5c-646d-437f-9cb5-d331b6ade3e3

منتخب السلة يواصل التألق في تصفيات كأس العالم

22022271568976377595

فوز لرفاق مرضي والروابدة ،، خسارة مرجان وتأجيل مباراة صالح راتب (فيديو)

2202227134939797889916

فيديو : علوان يعوض بهاء فيصل ،، هدف و اسيست على فريق يزن النعيمات

أخبار متعلقة
220228141646782611073

حديث نائب رئيس اتحاد الكرة لموقع ملاعب بعد قرعة دوري المحترفين (فيديو)

84829128_1543807652424686_1793417418974953472_n

سجل الأبطال لبطولة درع الاتحاد وموعد النهائي للنسخة الجديدة

260000733_1220897145087655_7542571961179392473_n

الاتحاد يكشف سبب اختيار ملعب الزرقاء لإقامة بطولة الدرع

220224203932686403871

بمشاركة علي علوان ،، الشمال يسقط برباعية

Thailand-v-Vietnam-WAC-Playoff

أية المجالي : عيسى الترك منحني الرقم 19 وشباب الأردن كان بيتي الثاني

5f6b3e73-0afa-4638-a484-6510e8bb128c

إبراهيم الجوابري يكشف عن وجهته القادمة