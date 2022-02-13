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الأحد، 13-02-2022 05:36 م

فيديو : الثنائي الأردني يتوهج في البحرين ،، هدفان ولا أروع !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قاد الثنائي الأردني محمود المرضي ونور الدين الروابدة فريقهما المحرق لفوز ثمين على الحالة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد المحرق لحساب الجولة الـ11 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

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وافتتح الروابدة التسجيل للفريق الأحمر بالدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة رائعة عانقت الشباك، فيما حسم المرضي الفوز بتسجيله الهدف الثاني بطريقة جميلة بالدقيقة 83.

وبهذا الفوز بقي المحرق خامسا على سلم الترتيب بـ 17 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الرفاع المتصدر ونقطة واحدة فقط عن المركز الثالث الذي يتقاسمه فريقا الرفاع الشرقي والخالدية، علما أن الأول يضم لاعبنا سعيد مرجان، والثاني يضم صالح راتب .


 




 

 


 

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