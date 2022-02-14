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الإثنين، 14-02-2022 01:23 م

فيديو : الظهور الأول لصيصا يشهد حادثة غريبة ،، وهدف أبيض للعرسان

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
شهدت مباراة كاظمة والفحيحيل الظهور الأول لنجمنا الأردني يوسف أبو جلبوش "صيصا" مع فريق كاظمة، حيث انضم له مؤخرا ليكون ثاني لاعب أردني بالفريق رفقة أحمد العرسان .

 

وسبقت المباراة حادثة غريبة، حيث أجبر حكم المباراة فريق كاظمة على خوض المواجهة بقمصان التدريب، وذلك بسبب تشابه الألوان بين الفريقين في حادثة تنظيمية غريبة .



وشهدت المباراة التي أقيمت لحساب الجولة العاشرة من الدوري الكويتي و انتهت بالتعادل السلبي تسجيل لاعبنا العرسان هدف رائعا، إلا أنه تم إلغاءه بسبب التسلل .

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كما شهدت الجولة ذاتها تعادل فريق القادسية الذي يضم مهاجمنا أحمد الرياحي مع فريق الشباب بهدف لمثله، وخسارة النصر الذي يضم عدي الصيفي من السالمية بهدف دون رد.


ويتصدر كاظمة ترتيب الدوري بـ 21 نقطة، فيما يحل القادسية بالوصافة بـ 20 نقطة، ويأتي النصر سابعا بـ 9 نقاط .


 




 

 


 

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