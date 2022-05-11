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الأربعاء، 11-05-2022 08:19 م

فيديو : العرسان وصيصا يتألقان ،، كاظمة في نهائي الكأس

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تألق الثنائي الأردني يوسف أبو جلبوش "صيصا " وأحمد العرسان رفقة فريقهما كاظمة، وقاداه إلى نهائي كأس أمير الكويت، بالفوز على الفحيحيل بنصف النهائي بثلاثية نظيفة .اضافة اعلان


 
وسجل العرسان هدفا وتسبب بركلة جزاء في المباراة، كما سجل "صيصا " هدفا آخر، ليعبر الفريق لمواجهة السالمية بالمباراة النهائية .

وودع فريق النصر الذي يضم نجمنا الأردني عدي الصيفي، منافسات البطولة من الدور نصف النهائي، بخسارته من السالمية بنتيجة 2/1.  


 




 

 


 

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