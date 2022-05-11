فيديو : العرسان وصيصا يتألقان ،، كاظمة في نهائي الكأس

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتألق الثنائي الأردني يوسف أبو جلبوش "صيصا " وأحمد العرسان رفقة فريقهما كاظمة، وقاداه إلى نهائي كأس أمير الكويت، بالفوز على الفحيحيل بنصف النهائي بثلاثية نظيفة .وسجل العرسان هدفا وتسبب بركلة جزاء في المباراة، كما سجل "صيصا " هدفا آخر، ليعبر الفريق لمواجهة السالمية بالمباراة النهائية .وودع فريق النصر الذي يضم نجمنا الأردني عدي الصيفي، منافسات البطولة من الدور نصف النهائي، بخسارته من السالمية بنتيجة 2/1.