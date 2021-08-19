فيديو : الفيصلي يسعى للفوز بالكلاسيكو واللحاق بفرق الصدارة

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتترقب جماهير كرة القدم الأردنية والعربية "ديربي العاصمة" أو " الكلاسيكو" والذي سيحتضنه ستاد عمان الدولي يوم الخميس بين الوحدات المتصدر والفيصلي الطامح للمشاركة بالصدارة.وسيدخل الفيصلي للمواجهة بطموحات مرضاة جماهيره، بعد الخسارة بمباراة الذهاب بهدف دون رد، متسلحا بكوكبة نجومه وفي مقدمتهم العائد من الإحتراف أنس بني ياسين، يوسف الرواشدة، أحمد العرسان، محمد العكش، مجدي العطار، براء مرعي ويوسف أبو جلبوش.وستكون الجماهير الفيصلاوية غائبة عن اللقاء، حيث خصصت النسبة المسموح بتواجدها بالمدرجات بالأكمل للوحدات كونه المستضيف للمواجهة .