الخميس 19-08-2021
الوكيل الاخباري

مبنى جديد لمحكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية

المحاكم تنهي الفصل في غالبية قضايا مخالفة قانون الانتخاب

ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني

وفيات كورونا في إيران تتجاوز 100 ألف

تراجع أسعار الذهب عالميا

رئيس مجلس النواب يكرم أوائل التوجيهي

الديوان الملكي الهاشمي يسلم 19 حافلة ومركبة لجمعيات خيرية و شبابية ومؤسسات مجتمعية

أولياء أمور الطلبة مستاؤون من مشكلة الاكتظاظ في المدارس

توضيح حكومي حول تعرفة الكهرباء الجديدة

فرنسا تدرج بلدان عربيان في قائمة البلدان عالية المخاطر بالنسبة لكورونا

الخميس، 19-08-2021 02:52 م

فيديو : الفيصلي يسعى للفوز بالكلاسيكو واللحاق بفرق الصدارة

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n


الوكيل الإخباري - أنس عشا
تترقب جماهير كرة القدم الأردنية والعربية "ديربي العاصمة" أو " الكلاسيكو" والذي سيحتضنه ستاد عمان الدولي يوم الخميس بين الوحدات المتصدر والفيصلي الطامح للمشاركة بالصدارة.اضافة اعلان

 

وسيدخل الفيصلي للمواجهة بطموحات مرضاة جماهيره، بعد الخسارة بمباراة الذهاب بهدف دون رد، متسلحا بكوكبة نجومه وفي مقدمتهم العائد من الإحتراف أنس بني ياسين، يوسف الرواشدة، أحمد العرسان، محمد العكش، مجدي العطار، براء مرعي ويوسف أبو جلبوش.

وستكون الجماهير الفيصلاوية غائبة عن اللقاء، حيث خصصت النسبة المسموح بتواجدها بالمدرجات بالأكمل للوحدات كونه المستضيف للمواجهة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الوحدات

التشكيل المتوقع للوحدات أمام الفيصلي

1120206182631703309704

فيديو : الوحدات يسعى لمراضاة جماهيره من بوابة الكلاسيكو

61007b07bf3ff

الاتحاد العربي يسند لسمر نصار رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العرب

40cfee53-8a83-43b7-b3fd-5d1ca8acb7b8

مباراة الكأس تحمل خبرا سعيدا للوحدات قبل مواجهة الكلاسيكو

611904304236040e7b1439e3

وفاة أسطورة كرة القدم صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية

bea0f30d-858a-491b-bff8-578a0febe711

النجوم الأردنيون يتنافسون بالبحرين ،، أبرزهم ثلاثي الوحدات السابق

أخبار متعلقة
85f59fa5-7857-4413-9b40-a9bef33fc641

عقوبات قاسية على الفيصلي وجماهيره ،، تصل للحرمان لعام !!

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

نجم الفيصلي : جماهيرنا تستحق الفرح ،، و فريقنا يتسلح بتاريخه

210656086_1126797491164288_6040132566469339057_n

الفيصلي يعلن عن عودة هدافه ،، قوة هجومية ضاربة !! (صورة)

8920c639-96e2-49f0-b813-34b500716c50

جماهير كرة القدم الأردنية تترقب كلاسيكو العيد (فيديو)

ALWAKEEL_63A4061

الأهلي يعتمد على المواهب الأردنية ،، وآخرهم يزن ثلجي

8920c639-96e2-49f0-b813-34b500716c50

قبل الكلاسيكو ،، تعرف على جدول ترتيب الهدافين