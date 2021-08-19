فيديو : الوحدات يسعى لمراضاة جماهيره من بوابة الكلاسيكو

الوكيل الإخباري - أنس عشا

تترقب جماهير كرة القدم الأردنية والعربية "ديربي العاصمة" أو " الكلاسيكو" والذي سيحتضنه ستاد عمان الدولي يوم الخميس بين الوحدات المتصدر والفيصلي الطامح للمشاركة بالصدارة.





وسيدخل الوحدات للمواجهة بطموحات مرضاة جماهيره، متسلحا بكوكبة نجومه وفي مقدمتهم العائد من الإصابة عبد العزيز نداي، هداف النسخة السابقة من البطولة، بينما سيفتقد لنجمه طارق خطاب وزملاءه منذر أبو عمارة ومهند سمرين للإصابة.





وستكون الجماهير الخضراء الداعم الأكبر للفريق، حيث خصصت النسبة المسموح بتواجدها بالمدرجات بالأكمل للوحدات كونه المستضيف للمواجهة .

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