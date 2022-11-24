فيديو جديد يكشف ما فعله لاعب الأرجنتين في 'ياسر الشهراني' قبل اصطدامه

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة اصصدام لاعب المنتخب السعودي "ياسر الشهراني" مع زميله حارس المرمى "محمد العويس".



وأظهر المقطع المتداول، قيام لاعب الأرجنتين بدفع "الشهراني" في اتجاه "العويس"، ما زاد من قوة الاصطدام وأدى لإصابته بكسر في الفك وعظام الوجه.



وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا، على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في افتتاحية مباراة المجموعة بكأس العالم 2022 في قطر.

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