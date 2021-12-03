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الجمعة، 03-12-2021 09:50 م

فيديو : ذكريات الفوز على السعودية تتكرر ،، النشامى ما منهم سلامة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
استهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مسيرته بكأس العرب " قطر 2021 " بالفوز على المنتخب السعودي بهدف اللاعب محمود مرضي ، ليصعد لصدارة المجموعة الثالثة رفقة المغرب بـ 3 نقاط لكل منهما .
 
 


ومنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة لكتيبة المدير الفني العراقي عدنان حمد، والذي أعاد إحياء ذكريات النشامى في العاصمة القطرية الدوحة، عندما هزموا المنتخب السعودي ضمن منافسات كأس امم أسيا بهدف دون رد أيضا.

وكان منتخبنا قد التقى السعودية لحساب الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لكأس امم اسيا " قطر 2011"، وأحرز بهاء عبد الرحمن هدف الفوز الأردني وتصدر المجموعة ، ليصدح المعلق الإماراتي عوض في جملة أصبحت بعد ذلك إرثا كرويا أردنيا ( النشامى ما منهم سلامة ) .

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