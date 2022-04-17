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الأحد، 17-04-2022 02:18 ص

فيديو : عدي الصيفي يواصل رحلة التألق الطويلة بالكويت

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يوصل نجمنا الأردني رحلته الطويلة في الملاعب الكويتية والتي تمتد منذ ما يزيد عن الـ 10 سنوات، بداية من السالمية، مرورا بالقادسية ووصولا للنصر مع بداية الموسم الحالي .اضافة اعلان


 

ويقدم الصيفي مستويات ممتازة مع النصر وسجل معه 4 أهداف ببطولة الدوري، الذي يحل فيها الفريق العنابي بالمركز السادس بـ 21 نقطة، بعد سلسلة من 3 انتصارات كسرها الكويت بالجولة الماضية بعد أن تغلب عليه بنتيجة 3/2 .

 

وتوج النصر بلقب كأس الاتحاد الكويتي بفوزه على الكويت بنصف النهائي وعلى العربي بالنهائي، وكان الفوز بفارق ركلات الترجيح في كلتا المواجهتين .

 

وفي سياق متصل قاد الصيفي فريقه النصر لربع نهائي كأس الأمير الكويتي أمام الشباب، بعد أن سجل الهدف الأول بمباراة الجهراء والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة 3/1 .

 




 

 


 

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