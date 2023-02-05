فيديو غريب.. لاعب أتلتيكو مدريد يحتفل بهدفه بعد استبداله!

الوكيل الإخباري - في موقف غير مسبوق، سجل النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد، هدفًا في مرمى خيتافي بعدما تم استبداله والخروج من الملعب ليحتفل بالهدف من على مقاعد البدلاء.
ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فقد جاء كل ذلك بسبب التأخير من مراجعة حكم الفيديو المساعد لهدف أتلتيكو مدريد ضد خيتافي ، والذي رفضه حكم المباراة بناءً على طلب من مساعده.
كانت الدقيقة 59:40 ، عندما سدد توماس ليمار من حافة المنطقة واستولى أنخيل كوريا على الكرة المرتدة، وسددها على مرمى خيتافي.
بعد نصف دقيقة ، مع تسجيل الساعة 60:15 على لوحة النتائج ، تم استبدال كوريا بالأرجنتيني يانيك كاراسكو .
لكن ، حكم الفيديو المساعد كان لا يزال يراجع الهدف ، وفي الدقيقة 61:40 ، بعد دقيقة واحدة و 25 ثانية ، قام الحكم بإيماءة "الشاشة" في الهواء وأشار إلى الدائرة المركزية معلنا صحة الهدف.
واحتسب الحكم الهدف واندفع زملاؤه إلى دكة البدلاء للاحتفال مع كوريا الذي كان جالسًا بالفعل على مقاعد البدلاء.
طلب بطل العالم مساحة ، وبعد خطوتين سريعتين قفز بقبضته في الهواء في واحدة من أغرب احتفالات الأهداف التي شهدها العالم.
كوريا يحتفل بهدفه من دكة البدلاء 😅#الدوري_الاسباني | #اتلتيكو_مدريد | #خيتافي#LaLigaSantander pic.twitter.com/AKqrk4NJWq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2023
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