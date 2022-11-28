فيديو من الدوري التركي.. مشجع ينهال ضربا على حارس المرمى

الوكيل الإخباري - هاجم مشجع حارس مرمى فريق ألتاي بعنف شديد مستخدما عصا الراية الركنية، أثناء مباراة بالدوري التركي أمام صاحب الضيافة غوزتيبي، الأحد.

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ووقع الحادث في ملعب "غورسل أكسل" الذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج، عندما ركض أحد مشجعي غوزتيبي حاملا عصا الراية الركنية، وانهال بها على رأس الحارس أوزان إفريم أوزينك مرتين حتى انكسرت.



وأظهر مقطع فيديو للواقعة أوزينك (29 عاما) يترنح على الأرض للحظة بعد الضربتين القويتين، قبل أن تتم السيطرة على المشجع.



وحسب تقارير صحفية تركية، نقل الحارس إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في رأس طوله 4 سنتيمترات، لكنه كان واعيا بعد الحادث.

Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧 pic.twitter.com/ylfsSKmrxM November 27, 2022

سكاي نيوز