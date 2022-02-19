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السبت، 19-02-2022 02:56 م

فيديو : نادي الجزيرة يعلن عن قائمة الفريق لدرع الاتحاد

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
كشف نادي الجزيرة عن قائمة الفريق الذي سيخوض بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير محمد بالزرقاء .اضافة اعلان

 

وسيقود الفريق المدرب الوطني عامر عقل، علما أن الكتيبة الحمراء ستعتمد على العديد من الوجوه الشابة بالإضافة لبعض الأسماء من أصحاب الخبرة أمثال عمر قنديل و محمد الباشا.


وجاء الجزيرة في المجموعة الثانية ببطولة الدرع إلى جانب الفيصلي، الوحدات ومعان، حيث سيلتقي الفيصلي في مباراته الأولى التي ستقام عند الساعة السابعة من يوم الجمعة المقبل .

 




 

 


 

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