فيديو : نجم الوحدات يودع الملاعب الأردنية

الوكيل الإخباري - أنس عشا

ودع الهداف السنغالي عبد العزيز نداي نادي الوحدات والأردن بعد لقاء الأخضر والفيصلي بنصف نهائي كأس الأردن، والتي انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 3/1، ليتأهل للمشهد الختامي .







وسينتقل اللاعب السنغالي المنتهي عقده لنادي أحد السعودي، والذي يتم تداول أخبار بشأن اتفاقه مع المدير الفني للوحدات عبد الله أبو زمع أيضا.



وكان نداي قد انتقل للوحدات قبل موسمين وتوج معه بلقب هداف دوري المحترفين بالموسم الماضي، إلا أنه لم يظهر بالموسم الحالي بصورة مناسبة بسبب تأخر وصوله، وتعرضه للإصابة فيما بعد .



موقع ملاعب رصد خروج اللاعب من ستاد عمان الدولي بعد المباراة الأخيرة، حيث قال اللاعب " وداعا للأردن" ، قبل أن يتهكم على الحالات التحكيمية " تملكون حكاما جيدين " .

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