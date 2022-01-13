فيديو : هدفان عالميان لأحمد العرسان في الكويت

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاانفجر النجم الأردني أحمد العرسان بمبارة فريقه " كاظمة " أمام السالمية لحساب الجولة التاسعة من الدوري الكويتي، والتي انتهت بفوز كاظمة بنتيجة 3/1.وسجل العرسان الهدفين الأول والثاني بطريقة رائعة للغاية؛ فكان الأول من تسديدة بعيدة المدى بالدقيقة 29، والثاني بطريقة فنية بالدقيقة 55، ليقود فريقه للانفراد بالصدارة بـ 20 نقطة .بدوره شارك نجمنا عدي الصيفي فريقه النصر مباراته أمام فريقه السابق القادسية، والذي يضم بصفوفه مهاجمنا أحمد الرياحي وخسرها رفاق الصيفي بهدف نظيف، ليستمروا بالمركز السادس بـ 9 نقاط .