فيديو : هدفان عالميان لأحمد العرسان في الكويت

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
انفجر النجم الأردني أحمد العرسان بمبارة فريقه " كاظمة " أمام السالمية لحساب الجولة التاسعة من الدوري الكويتي، والتي انتهت بفوز كاظمة بنتيجة 3/1.اضافة اعلان
وسجل العرسان الهدفين الأول والثاني بطريقة رائعة للغاية؛ فكان الأول من تسديدة بعيدة المدى بالدقيقة 29، والثاني بطريقة فنية بالدقيقة 55، ليقود فريقه للانفراد بالصدارة بـ 20 نقطة .
بدوره شارك نجمنا عدي الصيفي فريقه النصر مباراته أمام فريقه السابق القادسية، والذي يضم بصفوفه مهاجمنا أحمد الرياحي وخسرها رفاق الصيفي بهدف نظيف، ليستمروا بالمركز السادس بـ 9 نقاط .