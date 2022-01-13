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الخميس، 13-01-2022 09:48 م

فيديو : هدفان عالميان لأحمد العرسان في الكويت

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

انفجر النجم الأردني أحمد العرسان بمبارة فريقه " كاظمة " أمام السالمية لحساب الجولة التاسعة من الدوري الكويتي، والتي انتهت بفوز كاظمة بنتيجة 3/1.اضافة اعلان




وسجل العرسان الهدفين الأول والثاني بطريقة رائعة للغاية؛ فكان الأول من تسديدة بعيدة المدى بالدقيقة 29، والثاني بطريقة فنية بالدقيقة 55، ليقود فريقه للانفراد بالصدارة بـ 20 نقطة .


 

بدوره شارك نجمنا عدي الصيفي فريقه النصر مباراته أمام فريقه السابق القادسية، والذي يضم بصفوفه مهاجمنا أحمد الرياحي وخسرها رفاق الصيفي  بهدف نظيف، ليستمروا بالمركز السادس بـ 9 نقاط .

 




 

 


 

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