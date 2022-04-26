فيديو : هدف جديد لأبو زريق وفريقه يصارع الهبوط

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشارغم تألق مدافعنا الأردني محمد أبو زريق بدوري الدرجة الأولى السعودي، إلا أن فريقه النهضة ، لا زال يعاني وإقترب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية .وسجل أبو زريق أكثر من هدف رفقة النهضة، حيث بات أحد أبرز اللاعبين المتخصصين بتنفيذ الكرات الثابتة بدوري الدرجة الأولى، وكان آخر أهدافه بمرمى الدرعية بالوقت القاتل من عمر المباراة، من ركلة جزاء خطفت نقطة التعادل لفريقه .ولم يحقق فريق النهضة إلا انتصارين في آخر 10 مباريات خاضها، حيث استقر بالمركز الـ 18 من أصل 20 فريق بـ 36 نقطة، علما أن الفرق أصحاب المراكز لـ 5 الأخيرة سيتم هبوطهم لدوري الدرجة الثانية .