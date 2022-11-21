فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي للجماهير اليابانية في قطر

الوكيل الإخباري- بث ناشط قطري فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022 أمس الأحد بين قطر والأكوادور يظهر قيام الجماهير اليابانية الذين حضروا المباراة بتنظيف الملعب من المخلفات المتناثرة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو معبرين عن احترامهم لقيم الجماهير اليابانية مشيدين باخلاقهم بتركهم المكان نظيف.



وظهر الجمهور الياباني ممسكًا بأكياس قمامة كبيرة ويسير بين المدرجات ليجمع القمامة حتى يترك المكان نظيفا بالرغم من ان منتخب بلادهم لم يكن جزءً من اللقاء.

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