فيراتي يختار ناديه السعودي

الوكيل الإخباري - اختار ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، وجهته في الدوري السعودي، حال إتمام إجراءات بيعه هذا الصيف.



وذكرت شبكة RMC سبورت أن لاعب الوسط الإيطالي يميل أكثر للانتقال للهلال، ويفضله على عرض أهلي جدة.



وأضافت أن فيراتي تحدث مع فهد بن نافل رئيس الهلال، الذي تقدم بعرض مبدئي قيمته 30 مليون يورو.



وأوضحت أن ما يعقد الصفقة، رغبة بي إس جي في إتمامها بمقابل يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.



وأشارت إلى أن أهلي جدة يرغب في ضم فيراتي لتعزيز خط الوسط.



وتتبقى حاليا المفاوضات بين الناديين لتحقيق رغبة فيراتي، بانتظار الضوء الأخضر من ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.



يذكر أن فيراتي يرتبط بتعاقد ينتهي في صيف 2026 علما بأنه انضم لسان جيرمان في 2012 قادما من بيسكارا.

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