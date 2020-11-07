السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

حقيقة الحجز على أملاك المواطنين في حال عدم دفع فواتير الكهرباء

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة بعد الانتخابات

المحكمة الإدارية ستصدر قرارها في قضية موظفي وزارة المياه المحالين على التقاعد المبكر يوم الاثنين

منح ترخيص مبدئي لإنشاء جامعة طبية خاصة في المملكة

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين

وفيات السبت 7/11/2020

الداخلية: الفيديوهات المتداولة قديمة

أسعار الذهب السبت 7/11/2020




السبت، 07-11-2020 01:07 م

فيردر بريمن ينجح بالهروب من الخسارة بالدوري الألماني

1120207111041269443066


الوكيل الإخباري- نجح فيردر بريمن في خطف تعادل من ملعب مضيفه كولن (1-1)، أمس الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

اضافة اعلان

وبعد شوط أول سلبي، افتتح أصحاب الأرض سِجل الأهداف في الشوط الثاني، بعد هدف بالنيران الصديقة سجله لاعب بريمن نيكلاس مويساندر في الدقيقة 67.

وخطف بريمن هدف التعادل قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي عن طريق بيتينكورت ليوناردو من ركلة جزاء (د82).

ورفع بريمن بهذه النتيجة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز الـ16.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120207121024101624078

مارسيليا يواصل التقدم في الدوري الفرنسي

98-150602-ronaldo-juventus-60-millions_700x400

الكشف عن سر نشاط رونالدو

1120205123633880810118

الجزيرة يستعيد نجومه ويلتقي الحسين بدوري المحترفين

imagick

الحكم على ابو غوش بالحبس 6 اشهر والطرد من الخدمة العسكرية

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1645670

إيغور يكشف أسباب تعاقده مع الشباب