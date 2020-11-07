فيردر بريمن ينجح بالهروب من الخسارة بالدوري الألماني

الوكيل الإخباري- نجح فيردر بريمن في خطف تعادل من ملعب مضيفه كولن (1-1)، أمس الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

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وبعد شوط أول سلبي، افتتح أصحاب الأرض سِجل الأهداف في الشوط الثاني، بعد هدف بالنيران الصديقة سجله لاعب بريمن نيكلاس مويساندر في الدقيقة 67.



وخطف بريمن هدف التعادل قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي عن طريق بيتينكورت ليوناردو من ركلة جزاء (د82).



ورفع بريمن بهذه النتيجة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز الـ16.



